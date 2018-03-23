В "ЛНР" предложили Савченко "политическое убежище"

Внефракционному народному депутату Верховной Рады Надежде Савченко могут предоставить "политической убежище" в самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом заявил представитель "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает "Московский комсомолец".

По его словам, народный депутат не обсуждала свои действия с боевиками.

"Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту на Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями", - сказал Дейнего.

Он подчеркнул, что "ЛНР" готова предоставить нардепу политическое убежище.

"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", - заявил представитель боевиков.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал в сессионном зале украинского парламента видео с доказательствами подготовки народным депутатом Надеждой Савченко теракта в центре Киева. В результате Рада поддержала снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест Савченко.

Как ранее сообщал NEWSONE, генеральный прокурор Юрий Луценко представил ответный ролик на видео нардепа Надежды Савченко, в котором она высмеяла обвинения в ее адрес из-за подготовки теракта в украинском парламенте.

NewsOne

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