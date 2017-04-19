В Лондоне Петр Порошенко встретился с Терезой Мэй

Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Встреча прошла во время поездки Порошенко в Лондон, сообщает "Сегодня".

Мэй заверила украинского президента в своей поддержке.

"Спасибо вам за позицию относительно нашего суверенитета, территориальной целостности и ситуации по незаконной аннексии Крыма. Считаю, позиция Соединенного королевства и Будапештский меморандум являются гарантией территориальной целостности и суверенитета", - ответил ей Порошенко.

Президент заявил, что последний официальный визит главы Украины был много лет назад. Накопилось много вопросов.

"Много вопросов для обсуждения стоит на повестке дня, включая вашу поддержку наших реформ, за которую я благодарен. Мы хотим обсудить сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это очень важно для нас. Мы ценим эффективное сотрудничество Соединенного королевства и Украины. Наш обмен опытом очень позитивный и эффективный. Мы за борьбу и демократию. Это будет инвестицией в наше будущее - совместное будущее, связанное с безопасностью. Мы рады тому, на каком уровне находится наше сотрудничество", - заявил Петр Порошенко.

Он пригласил Мэй посетить Украину.

Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, которым вместе с Великобританией обязалась обеспечивать территориальную целостность Украины.

Об этом сказал президент Петр Порошенко в Лондоне.