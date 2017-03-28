В МИД анонсировали назначение послов Украины в ключевых странах в ближайшее время

Министерство иностранных дел подбирает новые кандидатуры на должность послов Украины в нескольких государствах.

В ближайшие полтора месяца президент Украины назначит послов в нескольких ключевых странах, сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Никогда не бывает такой ситуации, когда бы все должности послов были заняты, потому что у кого-то закончился срок, подбирается новые кандидатуры. В ближайший месяц-полтора вы увидите несколько указов президента о назначении послов в ключевых странах", - заявил он журналистам.

Заяц, при этом, не стал уточнять, о каких странах и кандидатурах идет речь.

Напомним, в декабре президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Георгия Пукамиссаса, посла Республики Перу в Украине (по совместительству) Альберто-Эфраина-Вильфредо Саласа- Барабна и посла Боснии и Герцеговины в Украине (по совместительству) Александара Драгичевича.