В МИД назвали главную задачу Украины на Саммите Восточного партнерства

Украина намерена получить признание перспективы полноправного членства в Европейском Союзе во время Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Главный месседж Восточного партнерства more for more - больше интеграции в случае больших реформ - в основном понимается как неограниченная возможность интегрироваться в ЕС, вплоть до полноправного членства. И мы хотим признания такой перспективы в документах саммита", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook во вторник, 21 ноября.

Она пояснила желание получить подтверждение перспективы членства в ЕС амбициями украинского общества и чрезвычайным запросом на евроинтеграцию и реформы в стране.

"Многим в Европе не нравится мысль, что украинцы буквально воюют за европейские ценности. Нужно признать, что не стоит ожидать изменения настроений отстраненных бюрократов, которые формируют позицию ЕС относительно Украины" , - констатировала заместитель министра.

При этом Зеркаль указала на необходимость использовать каждый шанс для доказательства своих намерений интегрироваться с ЕС и для защиты собственных интересов.

Неполное использование украинской стороной технических и финансовых возможностей для поддержки внутренних реформ и внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС замминистра пояснила не только неэффективностью украинских государственных институтов, но и медлительностью ЕС, "который долго и гипербюрократично определяет форматы оказания помощи".

Зеркаль также признала невозможность достижения указания факта российской агрессии против Украине в декларации Саммита.

"Три из шести стран региона заключили соглашения об ассоциации с ЕС. Две - входят в ЕАЭС и ОДКБ с Россией. Две страны пострадали от непосредственной агрессии со стороны России. Поэтому, например, невозможно найти консенсус относительно признания в декларации Саммита очевидного факта - агрессии России против Украины", - пояснила замглавы МИД.

По ее мнению, единственный выход из ситуации - "трезво оценить интересы друг друга и избавиться от чрезмерных ожиданий".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящем Саммите Восточного партнерства будут определены промежуточные цели Украины на пути евроинтеграции.

Напомним, 15 ноября Европейский парламент своим решением поддержал новый формат Восточного партнерства и создание для Украины, Молдовы и Грузии отдельного трастового фонда

Ранее сообщалось о том, что Саммит Восточного партнерства ЕС пройдет 24 ноября в Брюсселе.

"Восточное партнерство" является программой развития отношений между ЕС и Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Беларусью, Арменией, которая была инициирована в 2008 году.