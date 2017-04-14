В МИД объяснили, как жителям оккупированных Крыма и ОРДЛО пользоваться безвизом с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных Россией территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут пользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых поездок", - подчеркнули в МИД.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз сроком на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не имеют права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны - члены ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она только Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.