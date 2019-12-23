В МИД опровергли угрозу отмены безвиза для украинцев

За 11 месяцев 2019 удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами.

В Министерстве иностранных дел Украины отвергают мнение о возможной отмене безвизового режима для Украины с ЕС.

Об этом государственный секретарь МИД Андрей Заяц рассказал в интервью "Апострофу".

"Мониторинг осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - отметил он.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", - сказал дипломат.

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", - уточнил Заяц.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017. Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.