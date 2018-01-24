В МИД отреагировали на намерение РФ не выполнять решения ПАСЕ

В МИД Украины призвали к ужесточению санкций против России после заявления о намерении не выполнять резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"РФ не выполняет не только резолюции ПАСЕ, но и международное право в целом. Понимает язык сили и санкций. Санкции следует усиливать", - написала Беца.

РФ не виконує не тільки рез ПАРЄ,але й міжнародне право в цілому.Розуміє мову силу і санкцій.Санкції слід посилювати https://t.co/9AFwbkJSJI - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 січня 2018 р.

Напомним, перед заседанием специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы представители руководства парламента РФ сообщили, что даже в случае возврата не намерены выполнять ранее принятые решения ассамблеи.

Подробно о последних событиях в ПАСЕ читайте в материале - "Генсек Совета Европы начал открытую кампанию за "прощение" России".