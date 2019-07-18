В МИД отреагировали на решение Путина выдавать паспорта украинцам на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российских властей распространить упрощенный порядок обретения гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с очередным провокационным решением РФ о незаконной паспортизации граждан Украины, которые живут в Донецкой и Луганской областях.

В МИД отмечают, что действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте.

"Симптоматично, что эта провокация сделано в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - подчеркивается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

Также в документе сообщается, что на фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил для рассмотрения СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

МИД Украины требует от России "прекратить торпедировать мирные усилия в "нормандском формате" и в Минском процессе, а начать выполнять взятые на себя обязательства".

Также в украинском внешнеполитическом ведомстве ожидают от международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий.

17 июля президент РФ упростил процедуру обретения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.