В МИД отреагировали на заявления главы ПАСЕ о необходимости вернуть Россию в Ассамблею

Санкции, введенные против России из-за ее агрессии, должны действовать до восстановления территориальной целостности страны.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в своем twitter.

"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - отметила Беца, комментируя желание президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта вернуть российскую делегацию в Ассамблею.

Санкции введены из-за агрессии РФ,имеют оставаться до восстановления террит целостности Укр в рамках межд-признанных границ https://t.co/PvBPJXmzfD - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2017 г.

Напомним, сегодня, 23 января, переизбранный президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил о желании диалога с российской делегацией в рамках "межпарламентской платформы" с целью ее возврата в Ассамблею.

При этом он впервые признал, что усилия, направленные на возвращение в сессионный зал ПАСЕ российской делегации с полными полномочиями, является его личным мнением.

Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В то же время 10 октября 2016 года президент ПАСЕ Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из- за введенных санкций.