В МИД подготовили несколько вариантов отмены Договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией, среди которых предполагается возможной приостановка договора частично или полностью.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Дипломат рассказала, что в отношении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, внешнеполитическое ведомство подготовило несколько вариантов относительно этого договора.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", - заявила Беца.

При этом она сказала, что этим перечнем возможные варианты не исчерпываются.

"Мы не приняли какого-либо окончательного решения, поскольку окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины", - подчеркнула дипломат.

Также она сказала, что МИД работает над возможными опциями по этому договору и "осуществляет дальнейший анализ".

Отдельно, говоря о Содружестве Независимых Государств, дипломат напомнила, что Украина не является членом этой организации, потому что не ратифицировала устав СНГ.

Она сказала, что Украина "не принимает участия сейчас после агрессии в заседаниях высших органов СНГ". "И мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя. Но мы делаем инвентаризацию также договоров, которые для нас важны. Выход из СНГ не означает автоматически выход из многосторонних соглашений. Для нас важны некоторые соглашения", - отметила Беца.

Также она добавила, что к этим соглашениям относятся соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан президентами двух стран 31 мая 1997.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

Как известно, Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому формально считается только наблюдателем в этой организации, а не ее членом.