В МИД призвали усилить международное давление на РФ из-за "выборов" в Крыму

Проведение Российской Федерацией так называемых "местных выборов" в г. Севастополь является очередным грубым нарушением международного законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

"Результаты т.н. "волеизъявления" являются ничтожными. Незаконный статус любых должностных лиц или органов, избранных или назначенных с нарушением законов Украины, а также любых выданных ими нормативно-правовых актов, определенный статьей 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", - заявили в МИД.

Также в сообщении подчеркивается, что все лица, которые принимали участие в подготовке и проведении так называемых "выборов" в Крыму "будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины".

"Украина призывает иностранные государства и международные организации четко заявить о непризнании результатов т.н. выборов во временно оккупированном м. Севастополь, не поддерживать никаких контактов с представителями местной оккупационной администрации ни на двустороннем уровне, ни в рамках многосторонних форумов, а также усилить консолидированный давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций, с целью ее возвращения в международно правовое поле, прекращение незаконной оккупации части суверенной территории Украины, осуществление актов вооруженной агрессии на Донбассе, вывода оккупационных войск с территории нашего государства", - добавили в МИДе.

Кроме этого, украинский МИД передал РФ соответствующую ноту протеста.

Напомним, жители Севастополя проигнорировали российские выборы.