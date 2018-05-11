В МИД прокомментировали отказ Кремля признать решение суда Гааги

Победившим в этом деле придется приложить усилия, но механизм принудительного взыскания компенсации с России есть, заявила дипломат

В отличие от многих других судебных дел, арбитражные решения в Гааге имеют четкий международный инструмент выполнения. Об этом в своем Facebook заявила заместитель министра иностранных Елена Зеркаль, комментируя высказывание Кремля после вынесения решения суда.

Зеркаль пояснила, что, подобно взысканию долга между людьми, субъекты, получившие право на компенсацию, смогут обращаться к государствам, где есть российское имущество - и требовать его в качестве компенсации.

Она также уточнила, что украинская сторона и арбитраж "сделали все, чтобы проинформировать РФ об арбитраже", а потому использовать аргумент, что Россия - не сторона судебного процесса, не получится.

"Субъектам, победившим в этом деле, еще придется приложить усилия, чтобы получить эти средства. Но при наличии нормальной юридической поддержки это вполне реальное дело", - добавила дипломат.

Как сообщалось ранее, иск против России подали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов компенсации украинским компаниям, которые потеряли имущество в Крыму после аннексии.

Кремль заявил, что Россия не была представлена на суде и "не является стороной процесса".

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