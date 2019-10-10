В МИД РФ отказались обсуждать аннексию Крыма в нормандском формате

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского использовать переговоры в нормандском формате для обсуждения Крыма "нереалистичные".

Об этом сообщает ТАСС.

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - сказал он.

По словам Руденко, вопрос аннексии Крыма Россия обсуждать не будет.

"Ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате - это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение.

Напомним, после согласования так называемой формулы Штайнмайера, как сообщали украинские СМИ, в Офисе президента возлагают надежды на саммит лидеров "нормандской четверки", который может состояться уже в октябре.

На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или "придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора".