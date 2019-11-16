В МИД РФ отрицают договоренности о возврате Украине захваченных кораблей до саммита в нормандском формате

Российское издание "Коммерсантъ" сообщало о достигнутой договоренности по возврату Украине захваченных кораблей до саммита "Нормандской четверки", запланированного на 9 ноября. В МИД РФ заявили, что "изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло своей актуальности".

Россия не связывает возврат Украине захваченных кораблей с датой предстоящего саммита в нормандском формате 9 декабря. Об этом российское министерство иностранных дел 16 ноября сообщило агентству "Интерфакс".

В МИД заявили, что "изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло своей актуальности" и Украина может забрать корабли "в любой момент под гарантии сохранности кораблей как вещественных доказательств".

15 ноября российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что Россия намерена в ближайшее время вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". По данным газеты, принципиальное решение об их возврате уже принято, вопрос должен быть урегулирован до встречи лидеров стран "Нормандской четверки". Сейчас, как сообщили собеседники издания, силовые ведомства государств согласовывают время и место возврата.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину - захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В октябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что в ближайшее время Россия вернет Украине военные корабли. Он рассказал, что Украина и РФ взаимодействуют по этому вопросу и процесс переговоров находится "на финальном этапе".

По данным заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Киев минимум семь раз обращался к российским властям с требованием вернуть корабли.

В Совфеде РФ требовали от Украины признать, что действия моряков были провокационными, для того чтобы Москва вернула захваченные корабли.