В МИД РФ заявили, что у Климкина нет российского гражданства

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопреки утверждению лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, у него нет российского гражданства. Во внешнеполитическом ведомстве РФ эту информацию подтвердили.У министра иностранных дел РФ нет российского гражданства. Об этом на запрос издания "Коммерсантъ" ответили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"По информации министерства иностранных дел России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют",- ответили изданию в ведомстве.
Климкин родился в Курске в 1967 году, в Украине живет с 1974 года.
8 августа потерявший украинское гражданство экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин является этническим русским и хуже него говорит по-украински, и, возможно, у него есть российское гражданство.
В ответ Климкин заявил, что у него нет иного гражданства, кроме украинского.