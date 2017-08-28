В МИД РФ заявили, что у Климкина нет российского гражданства

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопреки утверждению лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, у него нет российского гражданства. Во внешнеполитическом ведомстве РФ эту информацию подтвердили.

У министра иностранных дел РФ нет российского гражданства. Об этом на запрос издания "Коммерсантъ" ответили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"По информации министерства иностранных дел России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют",- ответили изданию в ведомстве.

Климкин родился в Курске в 1967 году, в Украине живет с 1974 года.

8 августа потерявший украинское гражданство экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин является этническим русским и хуже него говорит по-украински, и, возможно, у него есть российское гражданство.

В ответ Климкин заявил, что у него нет иного гражданства, кроме украинского.