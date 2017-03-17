В МИД России признали, что Янукович писал Путину о введении войск в Украину

Министерство иностранных дел России подтвердило факт обращения экс- президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

При этом, говорится в сообщении, Захарова отметила, что это было не письмо, а заявление бывшего президента Украины.

"Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал", - сказала она.

Речь идет о документе, который зачитывал постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

"Чуркин был уполномочен его процитировать в Совете безопасности ООН, о чем открыто заявил. Также заявление было распространено в качестве документа Совета безопасности, что является обычной практикой доведения до членов Совета актуальных материалов", - пояснила Захарова.