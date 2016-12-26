В МИД Украины надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году

В Министерстве иностранных дел Украины выразили надежду, что визит премьер- министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Об этом в эфире "5 канала" заявил избранный государственный секретарь МИД, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Андрей Заяц.

"Пусть эмоции улягутся. Это время позволит нам обеспечить прогресс в некоторых вопросах - и тогда визит премьер-министра Украины будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", - отметил он.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе и Украина.

В ответ на голосование в ООН Нетаньяху запретил министрам Израиля посещать страны, поддержавшие резолюцию, в том числе и Украину. Из-за голосования украинской делегации, в частности был отменен предстоящий визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Министерство иностранных дел Украины 26 декабря вызывало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совбеза ООН.

