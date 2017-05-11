В МИД Украины надеются на скорое завершение процедур по "безвизу"

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают на скорое подписание и официальное обнародование законодательного акта, который откроет возможность гражданам Украины совершать безвизовые путешествия в Европу уже этим летом. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно одобрения Советом ЕС решения о предоставлении Украине безвизового режима.

"Украина приветствует сегодняшнее одобрение Советом ЕС законодательного предложения относительно либерализации Евросоюзом визового режима для граждан Украины. Указанный шаг является последним необходимым формальным решением на пути к безвизовому въезду наших граждан на территорию Евросоюза. Рассчитываем на скорое завершение технических процедур, а именно подписание и официальное обнародование законодательного акта, который откроет возможность гражданам Украины совершать безвизовые путешествия в Европу уже этим летом", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД подчеркивают символичность принятия решения о "безвизе" во время проведения в Украине Евровидения.

"Символично то, что это историческое решение было принято во время проведения в Украине песенного конкурса "Евровидение", когда тысячи граждан ЕС смогли со своей стороны почувствовать гостеприимство украинского народа", - отмечается в документе.

В то же время в ведомстве напомнили, что "для Украины, для членов правительства и парламентариев, рядовых граждан это дополнительная ответственность за добросовестное соблюдение существующих правил безвизовых путешествий".

Как сообщал УНН, сегодня Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС.