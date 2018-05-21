В МИД Украины не исключают возможности обмена Сенцова на Вышинского

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца отказалась разглашать подробности о возможном обмене осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Украине руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы Фото: ЕРА

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают возможности обмена осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Украине руководителе "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом во время брифинга 21 мая сообщила спикер ведомства Марьяна Беца, пишет "РБК- Украина".

В частности, отвечая на вопрос о том, возможен ли обмен Сенцова на Вышинского, Беца заявила, что "все возможно", но раскрывать больше деталей она отказалась.

"Могу сказать одно: что переговорный процесс не останавливается", - сказала она.

Беца добавила, что РФ блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову, за последний год их было больше 20-ти.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

15 мая 2018 года в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон.

Вышинский подтвердил, что у него есть два паспорта - украинский и российский.

17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца. Статья 111 Уголовного кодекса Украины "госизмена", которая ему вменяется, не предусматривает альтернативы содержанию под стражей.

18 мая гендиректор российского агентства "Россия сегодня", пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что обмен Вышинского на заключенных в России украинского журналиста Романа Сушенко или режиссера Сенцова будет неэквивалентным, но в вопросе освобождения Вышинского "все средства хороши".

