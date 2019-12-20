В МИД Украины ответили на слова Путина об "исконно русских землях"

Министерство иностранных дел Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об "исконно русских землях". Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

С просьбой прокомментировать заявление Путина к Боднару обратилась сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. По ее мнению, слова Путина носят характер вмешательства в суверенитет Украины.

"Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас", - сказал замглавы МИД, напомнив, что "в свое время Москва была подчинена Киеву".

Он добавил, что МИД опубликует официальное заявление по поводу слов президента РФ 20 декабря.

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