В МИД Украины приняли верительные грамоты нового посла Польши

Новый посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий во вторник, 12 марта, передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю.

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

Отметим, что Бартош Цихоцкий назначен послом в Украине после того, как был отозван Ян Пекло.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого, - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили, что министр польского МИД Яцек Чапутович 8 марта передал Бартошу Цихоцкому, который занимал должность его заместителя, назначение на должность нового посла в Украине.

Цихоцкий известен последовательной критикой агрессивной политики РФ и выступал за территориальную целостность Украины.

Также стало известно, что Украина расширит диппредствительство в Польше.