В МИД Украины прокомментировали возможность замены российских дипломатов

Вопрос въезда новых российских дипломатов на территорию Украины вместо тех, которые были объявлены персонами нон грата, пока не рассматривается, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Теоретически, на эти должности могут приехать дипломаты, если будет наше согласие. Пока этот вопрос не рассматривается", - заявила она в эфире телеканала 112 Украина.

Представитель украинского МИД объяснила, что в соответствии с международным правом, в частности, Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, количество дипломатических работников определяется по обоюдному согласию стран-сторон дипломатических отношений.

"Это право того или иного государства направлять сколько оно считает необходимым сотрудников. И право также принимающей страны принимать их или нет", - подчеркнула Беца.

Она добавила, что целью МИД было выдворить сотрудников российской дипмиссии, которые работали как представители российских спецслужб.

Напомним, что 28 марта территорию Украины покинули все 13 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата в рамках ответных мер на применение химического оружия в британском Солсбери.

Великобритания считает, что за отравлением токсичным веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Кремль отрицает свою причастность к этому.