В МИД Украины протестуют против продления ареста Сущенко

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с безосновательным продлением ареста журналисту Укринформа Роману Сущенко еще на два месяца по сфабриковнному обвинению и требуют его освобождения.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Безосновательное продление содержания под стражей Р.Сущенко в РФ на сфальсифицированных обвинениях. Выражаем протест, требуем освобождения", - написала она.

Как сообщал Укринформ, Мосгорсуд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца.

Сам Сущенко успел заявить в зале суда, что оказывается давление на его адвоката Фейгина, чтобы лишить его защиты в российский судах. Кроме того, он передал привет семье и подчеркнул, что у него "все нормально". Читайте также: Московский суд продлил арест Сущенко еще на два месяца

Как сообщалось, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента Укринформа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые составляют государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 25 сентября 2017 года Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября. 21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. По версии ФСБ, Сущенко собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.