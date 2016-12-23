В МИД Украины заявили о готовности ввести визовый режим с РФ

Внешнеполитическое ведомство Украины технологически готово к введению визового режима с Российской Федерацией. Вопрос в том, будет ли принято соответствующее политическое решение.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, передает "Пресса Украины".

"В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами", - заверила Беца.

По ее словам, при этом нужно учесть вероятные последствия для простых граждан, проживающих в России, которых там около трех миллионов. Ведь их защита является приоритетной, отметила Беца.

Также существует фактор политических заключенных в РФ, которых нужно освободить, и для этого необходима дипломатическая помощь Запада, сказала представитель МИД.

Кроме того, есть осознание, что введение визового режима с Россией не урегулирует вопрос неподконтрольной Украине части российско-украинской границы на Донбассе, а также оккупированного полуострова Крым, добавила она.

В МИДе также допускают вероятность ответной реакции Москвы в виде определенных провокаций. Кроме того, по ее словам, РФ тоже может ввести визовый режим с Украиной.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что поскольку с РФ сейчас идет война, целесообразным будет ввести визовый режим с этой страной. По его словам, В министерстве на данный момент изучается вопрос, какой подход будет наиболее оптимальным, ведь в России проживают миллионы украинцев.

Напомним, вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией не будет вносится на рассмотрение парламента, поскольку это не входит в компетенцию Верховной Рады.