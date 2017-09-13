В МинАПК появилась должность замминистра по вопросам фермерства

Кабинет министров Украины 13 сентября создал новую должность заместителя министра аграрной политики, который будет заниматься вопросами поддержки фермерства, развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации.

Как сообщает пресс-служба МинАПК, создание этой должности было инициировано Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев. Ожидается, что ее вице- президент Виктор Шеремета и станет этим заместителем, но окончательное решение пока не принято.

Виктор Шеремета родился 2 января 1963 года в Киевской области. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности "Зоотехника".

Сейчас у министра Тараса Кутового три заместителя - Максим Мартынюк (первый), Ольга Трофимцева (по вопросам евроинтеграции) и Елена Ковалева.