В Минфине Украины подозревают, что за их зданием ведется слежка

Подозрительный фургон регулярно появляется у здания Министерства финансов, сообщили в Facebook ведомства.

В Минфине обратили внимание на фургон, номерные знаки которого, возможно, поддельные Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

В Министерстве финансов Украины считают, что за работой ведомства ведется наружное наблюдение. Об этом говорится в заявлении на странице Минфина в Facebook.

"Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания. Правоохранительные органы уведомлены об этом. После проверки было установлено, что фургон является клоном и номерные знаки на нем фальшивые", - сообщили в министерстве.

Сегодня к месту парковки фургона вызвали следственно-оперативную группу, сказано в публикации.

"Многие интересуются работой Минфина. Несмотря на то, что мы работаем прозрачно и публикуем всю информацию, связанную с нашей деятельностью, некоторые считают, что этого недостаточно", - отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/1345092412226149

На опубликованных фотографиях виден фургон с госномером ВЕ 3296 ВІ.