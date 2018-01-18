В Минске обсудили закон о реинтеграции Донбасса, - ОБСЕ

Участники Трехсторонней группы в Минске не обошли вниманием принятый Радой закон о реинтеграции, не имея на руках окончательного варианта

Об этом по итогам встречи рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, передает "ДС" со ссылкой на БЕЛТА.

"Шла дискуссия о принятом Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса. Между тем Мартин Сайдик отметил, что обсуждение шло без ознакомления с окончательным текстом этого закона", - говорится в сообщении.

По словам представителя ОБСЕ, политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с имплементацией формулы Штайнмайера. Что же касается экономической подгруппы, ее участники продолжили обсуждение оплаты за водоснабжение в системах "Карбонит".

"Безусловно, обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами ТКГ и ее рабочих групп", - заявил Сайдик.

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Как сообщала "ДС", ранее сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон No7163 о реинтеграции Донбасса. "За" проголосовали 280 нардепов. При этом в законопроект не был включен пункт о денонсации Договора о дружбе с Россией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пояснил, что данный закон лишит Россию возможности законодательно провести свой вариант международной "миротворческой миссии" под эгидой ООН.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, документ позволит подать жалобу на возмещение Россией убытков из-за военный агрессии.