В Минске расценили высказывания Зеркаль как "угрозы" навязать Беларуси свои экономические интересы

Министерство иностранных дел Беларуси назвало неприемлемыми угрозы со стороны официального Киева "навязать свои интересы в экономической сфере".

"Тем более неуместно (...) публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере"", - говорится в заявлении начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика, сообщает Интерфакс-Запад.

Так Д.Мирончик прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Беларусь ведет себя с Украиной не по-партнерски.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления?" - сказала накануне Е.Зеркаль в интервью "5 каналу".

"Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕАЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси. И все будем решать комплексно", - добавила она.

Д.Мирончик также сообщил, что неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД в четверг.