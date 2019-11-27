В Минске состоялась последняя встреча Трехсторонней контактной группы перед саммитом "Нормандской четверки"

В столице Беларуси Минске состоялась последняя встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перед саммитом "Нормандской четверки".

Об этом информирует hromadske со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Дарку Олифер, которая отметила, что Украина выполнила договоренности лидеров стран "Нормандской четверки", которые были достигнуты в октябре 2016 года.

"В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решение вопроса водоснабжения в Луганской области", - заявила она.

В то же время, Олифер отметила, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" не выполнили своих обязательств.

"Нет допуска представителей Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не предоставлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое. Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - написала Олифер.

Ранее в Администрации президента РФ Владимира Путина назвали очень вероятной личную встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите "Нормандской четверки".

В свою очередь, Зеленский не подтвердил информацию о том, что в Париже он проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что в случае необходимости встретится и с Путиным, и с лидерами Германии и Франции.

Напомним, лидеры "Нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - встретятся 9 декабря в Париже.