В Минсоцполитики заявили о рейдерском захвате Фонда соцстрахования

В Минсоцполитики обеспокоены возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль.

Чиновник отметил, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде соцстрахования, слишком похожа на рейдерский захват.

По его словам, соответствующие действия совершаются Евгением Баженковым, фигурантом уголовного дела о незаконных манипуляциях с имуществом Фонда. В 2018 году Баженков был уволен с поста директора исполнительной дирекции ФССУ за незаконную передачу в частную собственность более 70 гособъектов Фонда.

На нового-старого руководителя Фонд переписали при содействии госрегистратора, говорят в Минсоцполитики. Госрегистратор, по словам замминистра, незаконно указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда соцстрахования в Едином госреестре юридических, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований.

На самом же деле, полномочия по восстановлению или освобождения директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению ФССУ.

Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с требованием отменить регистрацию, а также направило письмо исполнительной дирекции Фонда соцстрахования, в котором подчеркивается, что все решения, принятые Баженковым до момента его восстановления в должности, можно считать превышением полномочий и подлежат отмене.

"Сотрудничество министерства с любым лицом, которое является фигурантом уголовного дела о хищении госимущества недопустимо", - резюмировал замминистра.

В то же время новое руководство ФССУ тут же поспешило опровергнуть рейдерский захват.

"По решению Печерского районного суда города Киева от 08.11.2019 отменено постановление правления Фонда от 15.05.2018 "Об освобождении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е.Баженкова". Евгений Баженков был восстановлен в должности 15 ноября 2019", - говорят в ФССУ.