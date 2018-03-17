В МинВОТ усомнились в легитимности Путина на новом сроке

Легитимность результатов предстоящих выборов президента России остается под вопросом из-за проведения голосования в аннексированном Крыму

Об этом сказано в заявлении Министерства по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц, передает "ДС".

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах", - сказано в заявлении.

Отмечается, что международное сообщество не признало аннексию Крыма и осудило агрессию России, что отражено в многочисленных резолюциях, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН и ПАСЕ.

Кроме того, согласно украинскому законодательству, в Крыму действует особый правовой режим, который запрещает проведение выборов, а все решения оккупационной администрации считаются незаконными.

"Учитывая это, выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркивается в заявлении.