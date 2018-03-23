В Минюсте заявили об отсутствии у ЕС претензий к темпам имплементации законов Украины

Европейский Союз устраивает график имплементации законодательства Украины к законодательству ЕС, отметил замминистра юстиции Сергей Петухов.

График имплементации законодательства Украины к законодательству ЕС растянут на несколько лет

В Евросоюзе не имеют претензий к темпам выполнения графика имплементации законодательства Украины к законодательству ЕС, заявил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, сообщает "Укринформ".

"В действительности они (в ЕС, - ред.) хорошо проинформированы, и, конечно, следят и помогают нам там, где по каким-то причинам у нас еще не до конца имплементированы нормы. Определенные из них в действительности должны быть имплементированы позже. Претензий с точки зрения имплементации нет", - сказал Петухов.

Он отметил, что график имплементации законодательства Украины к законодательству ЕС растянут на несколько лет, и в нем есть определенные приоритеты.

"Поэтому они наблюдают, мы общаемся и работаем в ежедневном таком рабочем режиме по всем вопросам. Сейчас какого-то вопроса, который бы вызывал у них большую обеспокоенность, нет", - отметил замминистра юстиции.

Ранее в правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции заявили о том, что в прошлом году Украина выполнила 29% обязательств 2016-го года, а также 41% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС на 2017 год.

По материалам: Укринформ