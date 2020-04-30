В Минздраве опять напомнили о важности карантина и пообещали повысить зарплаты медикам

Глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 30 апреля, заявил о планах повысить зарплаты всем врачам, которые не работают с пациентами с коронавирусом. "Правительство поддержало мое решение, о принятии постановления о выделении средств.

В частности, они пойдут на повышение заработной платы вирусологам, лаборантам и всем врачам и медицинским работникам, которые не вошли в пакет COVID-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи", - говорит министр. По его словам, соответствующее постановление Кабмин примет на следующем заседании. Также Степанов сообщил, что коронавирусом заболели уже 2063 медицинских работника.

"За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников. . . В общем за все время в Украине заболело 10406 человек, из них 717 детей, а также 2063 медицинских работника. . . При этом в целом выписаны 1238 человек, летальных исходов - 261", - отметил он. Стоит отметить, что работающие с коронавирусом врачи до сих пор не получили обещанные 300-процентные доплаты. Минздрав утверждает, что 552 миллиона гривен на выплаты были перечислены в регионы еще 16 апреля, но местные власти говорят, что денег не получали. Ранее Степанов заявлял, что из-за нехватки финансирования больницам грозит сокращение персонала.

Кроме того, Украина смогла избежать пиковой фазы распространения коронавирусной инфекции, ожидаемого в апреле, а также не повторить печальный опыт Италии и Испании, где число зараженных исчисляется сотнями тысяч, а летальных случаев - несколько десятков тысяч. И все это стало возможным благодаря тому, что Кабмин вовремя ввел карантин. В связи с этим следует до его завершения придерживаться всех ограничительных мер. С таким заявлением во время сегодняшнего брифинга выступил министр здравоохранения Максим Степанов.