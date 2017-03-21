В Молдове начали процедуру экстрадиции судьи Чауса - прокурор

В Молдове началась процедура экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Украину. Об этом рассказал глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь в комментарии "Українським новинам".

Он не предоставил информации относительно того, сколько времени может занять данный процесс. Также Морарь добавил, что Чаус отказывается от дачи показаний и продолжает находиться в следственном изоляторе.

Молдавский прокурор рассказал, что в случае, если срок ареста Чауса закончится, то судью могут задержать и арестовать по запросу Украины как подозреваемого во взяточничестве.

7 детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доставили в Молдову документы на экстрадицию Чауса.

1 марта стало известно, что подозреваемый во взяточничестве судья Чаус задержан в Молдове. Антикоррупционный прокурор этой страны Виорел Морарь заявил, что Чаус сам сдался полиции в Кишиневе.

2 марта беглого судью арестовали на 15 дней за незаконное пересечение границы. Защита Чауса обратилась к президенту Молдовы с просьбой о предоставлении судье политического убежища.

Детективы НАБУ утверждают, что 9 августа 2016 года перед вынесением приговора судья Чаус получил $150 тыс. наличными. $80 тыс. спрятал в двухлитровой банке в районе озера Малиновка и садового общества "Приозерное", $70 тыс. оставил в автомобиле. По данным СМИ, Чаус получил взятку от пенсионерки, торговавшей димедролом и другими запрещенными к реализации без рецепта сильнодействующими медпрепаратами.

6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск.