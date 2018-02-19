В Москве с опаской отнеслись к докладу Расмуссена о миротворцах на Донбассе

В Кремле прокомментировали доклад Андерса Фог Рассмуссена о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, который был озвучен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Киев же хочет все и сразу. Мы с этим не соглашаемся", - так прокомментировал западные предложения член Совета Федерации Алексей Пушков, передает его слова издание DW.

"Если это план, который предполагается на всей территории Донбасса, он не сработает. Миротворцы едут туда устанавливать мир, а не воевать", - добавил он.

Как известно, Расмуссен предлагал привлечь ряд нейтральных европейских стран, таких как Швеция, Австрия, и страны постсоветского пространства, в частности, Беларусь. Свою готовность участвовать в миссии также выразила Финляндия. Количество миротворцев, согласно докладу, должно достигать 20 тысяч человек, а сама миссия развернется в три коротких этапа, в конце выйдя на границу с Россией.

"Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом", - призвал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, вопрос размещения миссии необходимо решать с представителями так называемых "республик".

"Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога", - подчеркнул Песков.

Напомним, что 26 января в Дубае прошла очередная встреча между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. По итогам встречи Сурков заявил, что "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", выглядит вполне реализуемым.

"Главное в нем - довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений", - сказал помощник Путина.

Ранее Курт Волкер заявил, что "размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения". По его словам, сроки возможного развертывания миссии не определены.