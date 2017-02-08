В Москве согласны на встречу "нормандской четверки", - МИД РФ

Организация встречи глав МИД "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Организация встречи глав МИД "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о планах проведения встречи "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел "на полях" министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.

При этом замминистра отметил, что в нынешних условиях в Москве считают целесообразным проведение такой встречи.

По материалам : "Интерфакс-Украина "

Times.dn.ua

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