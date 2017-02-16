В МВД предупреждают о российских киберпровокациях в годовщину расстрела Майдана

В годовщину расстрела Майдана 18-20 февраля вероятны киберпровокации со стороны России. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк во время брифинга в четверг, 16 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Последние несколько дней в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" появляются призывы к третьему Майдану. Людей призывают прийти на Майдан, вдумайтесь в это, почтить героев Небесной сотни с оружием", - сказал Шкиряк.

Он также отметил, что этой является частью провокаций с целью развязать открытое вооруженное противостояние.

"Украина пребывает в состоянии террористической угрозы со стороны России на протяжении трех лет", - заявил Шкиряк.

Советник главы МВД добавил, что уровень террористической угрозы в такие дни, как чествование памяти погибших на Майдане, возрастает.

Напомним, ранее об угрозе российских провокаций в дни годовщины расстрелов на Майдане заявляли в СБУ.