В МВД рассказали, почему Саакашвили до сих пор не задержан

Правоохранители расследуют уголовное дело, открытое после прорыва сторонниками Михеила Саакашвили государственной границы Украины. Именно проведением следственных мероприятий и поясняют в полиции то, что на экс- губернаторе Одесской области до сих пор нет наручников.

Спикер МВД Артем Шевченко прокомментировал несоответствие громких слов руководства ведомства реальности.

После того, как Арсен Аваков и Антон Геращенко сделали заявления о неотвратимом наказаниии всех участников прорыва границы Саакашвили, пресс- офицеру пришлось пояснять, почему лишенного гражданства бывшего президента Грузии до сих пор не задержали.

- Идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений, - отметил Шевченко. - Следствие касается не только самого Саакашвили, но и всех, кто причастен к прорыву границы. В этом списке есть и пятеро нардепов.

Как известно, вечером в воскресенье, 10 сентября, толпа поддерживающих Саакашвили людей фактически прорвалась на территорию Польши и, оттеснив, пограничников, создала лишенному гражданства политику коридор для перехода на украинскую сторону.

BBC

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