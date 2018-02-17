В Мюнхене отменили встречу глав МИД в "нормандском формате" - Климкин

Встреча министров иностранных дел в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе на полях Мюнхенской конференции по безопасности не произойдет, сообщил 17 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции. О встрече в "нормандском формате" - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз - в немецкой делегации", - написал Климкин в Твиттере.

Встречу в "нормандском формате" изначально планировалали на вечер 16 февраля, но впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, потому что на нее не успевает прибыть немецкая делегация. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что стороны будут договариваться о новом времени.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июня 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в "нормандском формате". С тех пор прошло несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". По данным ООН, за время конфликта погибли около 10 300 человек.