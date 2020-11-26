В МЗС заявили про готовність запровадження санкцій Білорусі проти України

Міністерство закордонних справ заявило про готовність запровадження санкцій проти Білорусі України. Подібний крок з боку Мінська очікуваний.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не зробила жодного зла в Білорусі.

"Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макеєва не новина. Ми прогнозували подібний крок білоруської сторони... Ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.

Раніше в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України. Крім того, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно проходять під білоруським посольством у Києві.

Україна заявила, що взяла до уваги вручення посла в Білорусі ноти протесту. Київ вважає реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною.

Зазначимо, раніше сім країн-партнерів ЄС, зокрема і Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх запровадили у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".