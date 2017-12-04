В НАБУ намерены дать правовую оценку разглашению генпрокурором личных данных агентов Бюро

В Бюро считают, что разглашая информацию о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) намерены дать правовую оценку разглашению генпрокурором Юрием Луценко личных данных агентов НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"Заявления генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального бюро не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу... Информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в частности, согласно ст. 8 последнего, для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные работники", - говорится в сообщении НАБУ.

Также в Бюро заявляют, что разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких.

Таким образом, в НАБУ считают, что разглашая информацию о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

"НАБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этим действиям была дана адекватная правовая оценка", - подытожили в НАБУ.

Напомним, 29 ноября стало известно о задержании агента НАБУ сотрудниками СБУ, которые получили соответствующее разрешение от ГПУ. Речь идет о передаче 15 тысяч долларов Дине Пимаховой - первому заместителю председателя Государственной миграционной службы. В ГМС заявили, что "на протяжении нескольких месяцев агент НАБУ, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений относительно легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности".

В НАБУ действия СБУ и ГПУ назвали "диверсией". Согласно сообщению, суть "диверсии" заключается в том, что должностные лица СБУ, якобы использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнение служебных обязанностей (осуществление прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ), "не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали эту личность для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования сотрудников Национального бюро".

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 1 декабря заявил, что в результате действий СБУ сорваны все операции антикоррупционного бюро под прикрытием. Он опроверг данные о назначении сотрудников НАБУ без проведения конкурса, отметив, что соответствующие документы засекречены.

Также комментируя сообщения Артема Сытника относительно сотрудничества НАБУ из ФБР США о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря, Юрий Луценко заявил о том, что такое сотрудничество является незаконной.