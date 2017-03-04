В НАБУ назвали дату судебного заседания по делу Насирова

Меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Романа Насирова будет избран в ходе судебного заседания, которое должно состояться не позднее 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает "Слово и Дело".

В БПП не собираются фракцией поддержать НасироваФракция Блок Петра Порошенко не собирается обращаться к Президенту, премьер-министру и генеральному прокурору с призывом вмешаться в ситуацию с давлением на главу ГФС Романа Насирова.

Сообщается, что на текущий момент Насиров был доставлен в другое медицинское учреждение. В НАБУ объяснили, что это было сделано специально для того, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющийся у Насирова диагноз. Кроме этого было указано, что дата судебного заседания будет определена в зависимости от медицинского заключения врачей.

Вместе с тем в НАБУ добавили, что заседание по делу Насирова будет проведено не позднее воскресенья, 5 марта.

Как известно, ранее у Романа Насирова якобы был диагностирован инфаркт, после чего он был доставлен в больницу "Феофания". В медицинском учреждении сотрудники НАБУ вручили Насирову подозрении в совершении уголовного преступления. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн убытков: он принимал решения, которые помогали народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы.

Накануне правительство приняло решение отстранить Насирова от должности главу Фискальной службы на время проведения следствия.

Слово і Діло

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