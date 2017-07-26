В НАБУ подтвердили задержание одиозного экс-прокурора Суса в аэропорту "Борисполь"

В НАБУ подтвердили, что детективы Бюро задержали в международном аэропорту "Борисполь" экс-сотрудника Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Эту информацию сообщили ZN.UA в пресс-службе НАБУ в ответ на вопрос относительно личности задержанного.

"На данный момент задержанный находится с изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - уточнили в НАБУ.

Как сообщают источники ZN.UA, детективы НАБУ задержали Суса после обеда вторника, 25 июля, во время попытки покинуть Украину.

В пресс-службе не смогли дать ответ на вопрос, связано ли задержание с намерениями Суса выехать из страны. Однако сообщили, что "задержание произошло в порядке ст 208. УПК". Как известно, ст. 208 применяется в случае риска уклонения лица от надлежащей процессуальной поведения.

Ранее в НАБУ сообщили, что задержанного экс-прокурора подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ч. ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст. 366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле генпрокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Причиной увольнения стало "систематическое грубое нарушение требований законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры".

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

Департамент Генпрокуратуры, в котором работал Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.