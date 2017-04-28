В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в сфере здравоохранения - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отметил, что расследованием коррупции в сфере здравоохранения будут заниматься около 50 детективов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) планируют создать отдел по расследованию коррупции в сфере здравоохранения. Об этом в пятницу заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое как раз будет специализироваться на расследовании уголовных производств по фактам коррупции в сфере Минздрава", - сказал он.

Сытник отметил, что расследованиями в данном направлении будут заниматься 50 детективов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине 16 апреля 2015 года. В этот же день его возглавил 35-летний юрист Артем Сытник.

В мае 2015 года НАБУ открыло конкурс по набору первых 100 детективов. В августе Сытник сообщил, что победили в конкурсе 70 человек. 1 октября они вышли на работу. Заработная плата рядового следователя в НАБУ составляет более 30 тыс. грн.