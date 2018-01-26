В НАПК отрицают приговор своей сотруднице за служебный подлог

Ранее программа "Наші гроші" сообщила, что замруководителя одного из департаментов НАПК приговорена к пяти годам лишения свободы условно

В НАПК заявляют, что у них нет информации об осуждении за уголовное преступление заместителя руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Татьяны Шкребко, она продолжает рабо тать в агентстве. Об этом программе "Схемы" сообщил руководитель Департамента организационного и кадрового обеспечения аппарата НАПК Руслан Ковалев, передает Радио Свобода.

"Информация о признании Шкребко Т.В. виновной в совершении какого-либо уголовного или административного правонарушения отсутствует", - говорится в ответе за его подписью.

Журналисты "Схем" утверждают, что Шкребко не только не была уволена, но еще и на протяжении 9 месяцев проработала в НАПК, проверяя имущественные декларации чиновников.

Ранее программа "Наші гроші" опубликовала информацию, согласно которой Шкребко приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Приговор якобы был вынесен в Печерском райсуде Киева 1 сентября 2016 года.

По данным программы, Шкребко признала вину в служебном подлоге и участии в преступлениях, совершенных преступной организацией экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-главы Миндоходов Александра Клименко, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, участники преступной организации в период с апреля 2012 до сентября 2013 гг. завладели средствами госбюджета на сумму 3,16 млрд грн путем неправомерного получения бюджетного возмещения НДС.

По соглашению с ГПУ, Шкребко был назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. Так, ей грозило от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией и запретом занимать должности. Вместе с тем по соглашению она была приговорена к пяти годам лишения свободы условно без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества. Испытательный срок в один год, который отсчитывался с 1 сентября 2016 года, уже завершился.

При этом в госреестре судебных решений отсутствует приговор Шкребко. "Наші гроші" заявляют, что в их распоряжении есть копия этого решения.