В НАПК вызвали омбудсмена Денисову для дачи пояснений

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) пригласило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову для дачи объяснений и замечаний касательно содержания протоколов об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 25 апреля.

Нацагентство установило, что Денисова будучи народным депутатом, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", 15 марта совершила действия в условиях реального конфликта интересов.

Как отмечает НАПК, Денисова непосредственно участвовала в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады по вопросу повестки дня о ее назначении на должность омбудсмена, чем нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона.

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщает пресс-служба агентства.

В связи с этим Денисову пригласили прибыть в ведомство 25 апреля в течение дня с 09:00 до 17:00.

Неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях, подчеркнули в НАПК.

Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова была назначена 15 марта. В 2007-2010 годах она занимала должность министра труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко. С февраля по декабрь 2014 года - министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. В 2014 году прошла в парламент по списку партии "Народный фронт". По материалам: ZN.UA /