В "Народном фронте" назвали задержание Мартыненко политическим

Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года, считают в "Народном фронте"

Партия "Народный фронт" заявила, что задержание Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) бывшего народного депутата Николая Мартыненко является признаком избирательного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

Соответствующее заявление размещено в четверг, 20 апреля, на сайте партии.

"Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено", - говорится в сообщении.

В "Народном фронте" также отметили, что НАБУ надеется получить от судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника "санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей", хотя "никакой необходимости в этом нет... Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не скрывался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт", - подчеркнули в партии.

Напомним, экс - народный депутат Мартыненко задержан по делу получения откатов по контрактам Энергоатома.