В НАТО обеспокоены увеличением Россией военного потенциала на всех фронтах

НАТО столкнулось с попытками России увеличить свой военный потенциал практически по всем фронтам, а потому союзникам нужно быть начеку, чтобы не допустить повторения ситуации как в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, пишет Politico.

По его словам, хотя намерения России не всегда понятны, ее растущий военный потенциал бесспорен. Павел отмечает, что нет сомнений в том, что "Россия развивает свои (военные - ред.) возможности, как в традиционных, так и в ядерных составляющих".

При этом, намерения Кремля остаются малопонятными. "Когда речь идет о намерениях, то мы не можем сказать, что Россия имеет агрессивные намерения против НАТО", - отметил генерал.

Тем не менее, он отметил растущее военное присутствие России, а также обратил внимание на размещение в аннексированном Крыму и Калининграде межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы воспринимаем даже потенциальную угрозу очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовым противостоять, с точки зрения возможностей и скорости, любой потенциальной угрозе. Чтобы ситуация, похожая на ту, что мы знаем по Крыму, по восточной части Украины, не повторилась против любого союзника НАТО", - сказал Павел.

Павел резюмировал, что НАТО сталкивается с "серьезной модернизацией российской армии".

Ранее УНИАН сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенным переброски войск альянса на восточный фланг, до стран Балтии и Польши. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.