В НАТО уклончиво ответили на требование Украины предоставить ПДЧ

Порошенко настаивает на получении Плана действий по членству. В руководстве Альянса говорят, что содержание якобы важнее формы.

Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер посоветовала Украине сосредоточиться на реформах и выполнять годовые национальные программы.

"Я вообще не вижу для вас нужды так беспокоиться о получении Плана действий по членству. Годовые национальные программы ведут вас точно тем же путем", - сказала она в интервью изданию "Европейская правда".

По словам Геттемюллер, во время визитов в Украину ей очень странно видеть, что "все сконцентрированы на "обертке", на форме".

"Все спрашивают: а будет ли у нас ПДЧ? А будет ли программа усиленных возможностей? И при этом никто не говорит что-то вроде: "Мы должны ставить своим приоритетом проведение реформ". А для меня именно это - самое важное!" - сказала заместитель генсека НАТО.

"И именно эти изменения, если они состоятся, будут важнейшим аргументом для стран-членов НАТО, когда они будут принимать решение о членстве Украины", - подчеркнула она.

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12 апреля президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина будет настаивать на получении программы усиленных возможностей и Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).