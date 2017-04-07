В НАТО заявили, что их двери открыты для Украины

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер заявила, что Украина должна сама решить вопрос по поводу членства в НАТО, а двери Альянса всегда будут открыты для Киева, сообщают Українські Новини.

"Фактом является то, что НАТО твердо придерживается, что каждая страна для себя выбирает организацию своей безопасности. И Украина должна сама выбирать, что делать для обеспечения своей безопасности. Я хочу подчеркнуть, вступление Черногории в НАТО это подтверждает: двери НАТО остаются открытыми", - заявила Геттемюллер во время форума по безопасности в Киеве.

Вместе с тем было отмечено, что обвинения со стороны Москвы в том, что Альянс диктует другим странам необходимость членства в организации, Геттемюллер отметила: "Мы никому не диктует, хотя иногда слышим от Москвы подобные заявление, что НАТО диктует странам, что они должны стать его членами. Это нонсенс".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Североатлантический альянс, используя украинский опыт, ежедневно учится противостоять гибридным угрозам.